Steinbrunner See: Belohnung für fleißige Radler

Der Steinbrunner See ist für Gemeindebürger, Menschen aus der Region wie auch für Touristen ein beliebtes Ausflugsziel. Das bringt natürlich auch viel Verkehr mit sich, was weder Autofahrer, noch die Umwelt freut. Die Gemeinde hat daher einen Sammelpass eingeführt, um die Anreise per Rad schmackhaft zu machen.

„Kommst du mit dem Rad zum Steinbrunner See, so tust du nicht nur deiner Gesundheit etwas Gutes, es sichert dir einen Parkplatz in Ufernähe und zusätzlich dazu wird das regelmäßige Radfahren nun auch mit einem Eis oder einem Getränk im Lakeside belohnt“, erklärt die Gemeinde die neue Aktion.

Die Sammelpässe sind im Gemeindeamt und an der Seekassa erhältlich.

SUP-Board-Verleih kommt gut an

Stand-Up-Paddling - also das Paddeln auf aufblasbaren Surfbrettern - freut sich seit Jahren wachsender Beliebtheit. Den Trendsport kann man nun auch ohne eigenes Gerät am Steinbrunner See ausüben. Die SUP-Boards können beim Bademeister ausgeliehen werden, für kurze Touren (ab einer halben Stunde um 8 Euro) oder auch den ganzen Tag (40 Euro).