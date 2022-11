Harte Zeit für Nahversorger – auch in Schützen und Breitenbrunn

Werbung

Mit Ende des Jahres wird in Schützen am Gebirge der Nahversorger Nah&Frisch Artner-Petz und in Breitenbrunn der Spar geschlossen. Als Grund wurden unter anderem die hohen Energiepreise und die Lebensmittelketten im nahen Umfeld genannt. Nun werden für beide Nahversorger geeignete Nachfolger gesucht.

Die Lebensmittelbranche ist schon seit Ende 2021 in allen Warengruppen mit massiven Preissteigerungen seitens der Lieferanten konfrontiert. Darüber hinaus kämpft sie auch mit den Energiekosten, insbesondere für die Kühlanlagen.

Die Schützener Nah&Frisch-Filiale sucht einen neuen Betreiber. Foto: Foto google

Bisher beliefen sich die Stromkosten in der Branche auf durchschnittlich rund ein Prozent des Umsatzes. Heute hingegen müssen zahlreiche Nahversorger bereits drei bis vier Prozent ihres Umsatzes für Stromkosten aufbringen. Auch Nadja Artner-Petz, welche in Schützen am Gebirge den Nahversorger Nah & Frisch betreibt, klagt ob die steigenden Energiekosten.

Auch die umliegende Konkurrenz wie der Billa in Donnerskirchen und der sinkende Umsatz sollen für die kommende Schließung Ende des Jahres mitverantwortlich sein. Auf die Schließung des Geschäfts bereitet sie sich bereits intensiv vor. So wird keine länger haltbare Ware mehr nachbestellt. Nach dem Motto „solange der Vorrat reicht“ kann man bis Silvester noch einkaufen.

Die Firma Kastner, welche den kleinen Nahversorger beliefert, ist bereits auf der Suche nach einem Nachfolger. Auch die Gemeinde ist bemüht, die Firma bei der Suche tatkräftig zu unterstützen.

„Vor allem für die Älteren unter uns ist ein Nahversorger von wichtiger Bedeutung. Mein persönlicher Zugang ist der, dass alle Anstrengungen unternommen werden müssen, eine Lösung für die Nahversorgung — in welcher Form auch immer — in unserer Gemeinde anbieten zu können“, erklärt Bürgermeister Roman Zehetbauer. Derzeit werden verschiedene Varianten geprüft und Gespräche über eine mögliche Fortführung der Nahversorgung im Ort anbieten zu können, geführt werden.

Dritte Schließung in zehn Jahren

Es ist die dritte Schließung in zehn Jahren. Dass die Zukunft des Nahversorgers in Schützen ungewiss ist, ist aktuell nicht zum ersten Mal der Fall. Der vorige Kaufmann Manfred Moyses führte das Geschäft bis Ende 2017 für einige Jahre. Da er auch ein Geschäft in Oggau betreute, wurde ihm die Doppelbelastung zum Verhängnis. Eine Schütznerin und ehemalige Kundin erinnert sich zurück: „Das Geschäft lief damals besser, weil Manfred Moyses auch Hauszustellungen und Sonderleistungen angeboten hat.“

Vor Ort zeigt sich in Gesprächen, wie die Einwohner die erneute Schließung des Lokals beschäftigt. Eine ältere Schütznerin erzählt: „Die hohen Energiekosten haben bestimmt einen großen Teil beigetragen. Aber leider haben auch einige Dinge nicht funktioniert. Nach acht Uhr gab es zum Beispiel kein Brot mehr. Gewisse Dinge waren nicht vorrätig, sodass man erst zum Billa nach Donnerskirchen fahren musste.“

Bürgermeister Roman Zehetbauer nimmt sich diese Kritik zu Herzen und möchte dies bei der Suche nach einem neuen Nachfolger beachten. Er blickt optimistisch in die Zukunft: „Ich glaube schon, dass ein Nahversorger in unserer Gemeinde wirtschaftlich zu führen ist. Voraussetzung ist natürlich, dass die Ortsbevölkerung das Angebot auch nutzt und aktiv den Nahversorger unterstützt und das dieser ordnungsgemäß geführt wird.

Auch Breitenbrunn sucht Greißler-Nachfolge

Auch die Gemeinde Breitenbrunn sucht für die Spar Filiale seit bereits sechs Monaten einen passenden Nachfolger. Karlo Zadanji betreibt den Spar im Ortszentrum noch bis Jahresende. „Ich bin zuversichtlich, dass wir eine Lösung finden. Wobei ich aus heutiger Sicht nicht sagen kann wie diese schlussendlich aussehen wird“, erzählt Bürgermeister Helmut Hareter weiter.

Das Geschäft hat bis Ende Dezember nur noch halbtags geöffnet. Die hohen Energiekosten und der neue Billa im benachbarten Winden schrecken jedoch scheinbar potenzielle Nachfolger ab. Dennoch gibt Hareter die Hoffnung nicht auf. „Wir werden so lange weitersuchen, bis wir einen neuen Betreiber gefunden haben. Einen Nahversorger braucht meiner Meinung nach jede Gemeinde.“

