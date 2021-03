Im Zuge des Grenzübertrittes eines 21-jähriger bulgarischer Staatsbürgers wurde dieser in Klingenbach einer Kontrolle unterzogen. Er war mit einem PKW an dem ein Fahrradträger samt drei Fahrrädern montiert waren unterwegs. Dabei stellte sich heraus, dass die drei Fahrräder in der Fahndungsdatenbank als gestohlen gemeldet waren.

Des Weitern führte der Mann einen E- Scooter mit, im Laufe der Ermittlungen stellte sich dieser auch als gestohlen heraus. Bei der Einvernahme gab der Beschuldigte gegenüber den Polizisten an, dass er die Fahrräder und den Scooter auf einem Parkplatz einer Autobahn gekauft hätte.

Der Gesamtwert der sichergestellten Fahrzeuge liegt im vierstelligen Bereich.