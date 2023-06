Das ganze Dorf gratulierte Grete

„Bei der Grete hab ich meinen ersten Rausch gehabt - aber sie hat uns junge Leute immer gedeckt“, war eine nicht selten zu hörende Geschichte am vergangenen Donnerstag. Zu Fronleichnam wurde „die letzte Dorfwirtin“ Grete Wallner von den Leithaprodersdorfer Vereinen mit einer Geburtstagsfeier überrascht. Was es wohl nur in Leithaprodersdorf gibt: Mit gut 500 Leuten trotzte das halbe Dorf dem Regen und stellte sich an, um ihrer „Gretl“ gratulieren zu können. „Wir haben die Polizei gebeten, die Straße 15 Minuten zu sperren - jetzt stehen wir schon über eine Stunde hier“, war sogar Bürgermeister Martin Radatz beeindruckt.

„Gretl“ blickt zu Tränen gerührt auf eine lange Karriere zurück. Sie ist auch der Mensch gewordene Beweis, dass ein Dorfwirtshaus mehr als nur die Summe seiner Ziegelsteine ist. „Raucht mei Bua?“, hätten sie die Eltern früher oft gefragt. Und so wurde die Dorfwirtin wurde zur Dorfmama. Sogar der Zettel „von früher“, als gerade ärmere Leute noch „anschreiben“ ließen, sei wieder aufgetaucht. Aber Grete - und das beschreibt ihr großes Herz sehr gut - hat ihn einfach weggeworfen.

Christian, Verena, Anna, Leo und Grete Wallner sowie Alexander Zwerger und Tanja Wallner. Foto: Fotos: BVZKaiser

Sie gratulierten Grete Wallner zum Siebziger: Gerhard Horvath, Werner Graf, Walter Fürlinger,Georg Meinhard, Wolfgang Happel und Franz Eder. Foto: Fotos: BVZKaiser

Die letzte Dorfwirtin Grete Wallner, feierte ihren Siebziger, der halbe Ort kam um zu gratulieren. Foto: Fotos: BVZKaiser

Die Bürgermeister von Leithaprodersdorf und Stotzing, Martin Radatz und Thomas Tiwald, sowie der Leithaprodersdorfer Vizebürgermeister Horst Blümel. Foto: Fotos: BVZKaiser