Wirtschaftsbund grillte am Oggauer Hafen

Nationalratsabgeordneter Christoph Zarits und Oggaus Wirtschaftsbund-Obmann Sebastian Siess zeigten sich zufrieden: „Die Gemeinschaft und das Netzwerken sind für uns von unschätzbarem Wert. Es ist immer wieder ein Highlight, in dieser einzigartigen Umgebung zusammenzukommen.“

Auch Hans Lackner, Obmann des Wirtschaftsbundes Burgenland, betonte die Bedeutung derartiger Veranstaltungen: „Das Grillfest am Neusiedler See ist eine großartige Gelegenheit, alte Bekannte zu treffen und neue Kontakte zu knüpfen. Unsere Mitglieder schätzen die Möglichkeit, sich in einem lockeren Rahmen auszutauschen und voneinander zu lernen.“