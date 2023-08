Skateboard-Woche in Hornstein begeisterte die Kids

Sehr zur Freude von Bürgermeister Christoph Wolf, selbst Skater – sogar durchaus talentiert, obwohl Skaten ab 30 Jahren für den Körper immer unverträglicher wird – kam das Angebot im Rahmen der Hornsteiner Ferienbetreuung gut an. Am neuen qualitativ und ästhetisch hochwertigen Hornsteiner Skatepark bekamen die Kids hilfreiche Anleitungen von den professionellen Trainern vom Verein „skate4fun“ aus Wr. Neustadt: Etwa wo die Füße beim Ollie stehen müssen oder dass man niemals sein Skateboard an den Achsen trägt („Mallgrab“).