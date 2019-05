Rundfahrtschiffe: Brandursache steht vorläufig fest .

Nach den Ermittlungen der Polizei zum Großbrand im Hafen von Mörbisch, bei dem am Montag vier Ausflugsschiffe am Neusiedler See völlig ausgebrannt waren, steht laut einer Aussendung der Polizei vom Freitag nun die Brandursache fest.