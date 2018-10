Rund vier mal zwei Meter groß, bestehend aus 40.320 Teilen – dies sind die Maße jenes Riesenpuzzles, das im Ruster Hotel am See zu sehen war.

Zusammengestellt wurde das Puzzle, das Szenen aus zehn beliebten Walt-Disney-Filmen zeigt, von der Ruster Magistratsbediensteten Angelika Bulfone: „Ich wollte einmal sehen, wie das Puzzle in voller Größe aussieht“, erklärt sie und erinnert sich: „Ich habe mit 17 Jahren mein erstes Puzzle bekommen – damals mit 5.000 Teilen.“ Das gegenwärtige Puzzle bekam sie vor zwei Jahren zu Weihnachten geschenkt – nach einem Bericht in der BVZ: „Da gab es einen Bericht über jemanden, der das Puzzle zusammengestellt und gespendet hat, und das hat mich fasziniert. Zu Weihnachten kamen meine Kinder dann mit dieser riesigen Schachtel daher“, erinnert sie sich.

Von da an war der Couchtisch in Angelikas Wohnzimmer ein Jahr und sieben Monate lang mit Puzzlefragmenten besetzt. „Die einzelnen Abschnitte waren in zehn Säckchen mit jeweils 4.000 Teilen verpackt. Anders hätte man es nicht geschafft“, erklärt Bulfone. Worauf sie besonders stolz ist: „Dass kein Teil fehlt und alle verlorenen Teilchen wieder aufgetaucht sind.“

Nun wird das Puzzle wieder in 20 Einzelstücke zerlegt und jeweils auf einer Holzplatte aufbewahrt. Angelika Bulfone würde sich einen schönen Platz für das riesige Werk wünschen: „Ein Unternehmer war schon da und wollte es. Ich würde mir aber wünschen, dass es an einen Platz komme, wo es vielen Menschen zugänglich ist.“ Angelikas Kinder und Enkel sind bereits am Überlegen, mit welchem Puzzleprojekt sie sie als Nächstes überraschen wollen.