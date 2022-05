Mutmaßliche Diebe bei Verkehrskontrolle festgenommen

Werbung Sankt Margarethen Anzeige Hausmesse bei WAHA am 06. und 07. Mai

Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass das Fahrzeug bereits für Diebstähle im Bezirk Amstetten verwendet worden war, berichtete die Polizei am Samstag.

Im Kofferraum fand die Polizei mehrere Flaschen Champagner, Tiefkühlprodukte und Hygieneartikel, für die keine Rechnung vorlag. Die Männer gaben an, die Ware in Wien auf der Straße gefunden zu haben. Der 25-jährige Fahrer, ein 16-jähriger Mitfahrer aus der Ukraine, nach dem bereits gefahndet wurde, und ein weiterer 16-jähriger Ukrainer wurden in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht.

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.