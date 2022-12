Pannatura: Entscheidung verschoben

Werbung

Bereits im April war der geplante neue Hauptsitz von Pannatura, der Forst- und Landwirtschaftssparte der Esterhazy Betriebe, erstmals Thema im Großhöfleiner Gemeinderat (die BVZ hat berichtet). Damals wurde das Projekt grob vorgestellt mit der Ankündigung, weitere Details würden folgen. Am Montag war es nun so weit, die erste „echte“ Gemeinderatssitzung unter Bürgermeisterin Maria Zoffmann nahm sich gleich als ersten Punkt dem Großprojekt an. Aber ohne Ergebnis, die Entscheidung wurde vertagt.

„Es sind noch einige Fragen offen“, erklärt Bürgermeisterin Maria Zoffmann. Bereits im Vorfeld hatten alle Fraktionen im Gemeinderat die Möglichkeit, ihre Fragen, Wünsche und Beschwerden an Pannatura zu richten. Die zuletzt vorgelegten Entwürfe des Unternehmens waren aus Sicht der Gemeinde „nicht zufriedenstellend“, weshalb eigentlich Nachbesserungen seitens des Unternehmens angekündigt wurden. „Am Montag, nicht einmal zwei Stunden vor Sitzungsbeginn, kam ein Schreiben von Pannatura mit Anpassungen“, schildert die Ortschefin. Einerseits also zu spät, andererseits erneut nicht den Wünschen der Gemeinde entsprechend.

Nicht alle Kritikpunkte der Gemeinde seien darin berücksichtigt worden. Etwa hafte diesem Entwurf nach die Gemeinde, wenn am Kanal etwas saniert werden muss. Ebenfalls problematisch aus Gemeindesicht: Zwar wurde mündlich zugesichert, dass der Firmensitz von Pannatura nach Großhöflein wandern würde. Im Vertrag ist dies allerdings nicht festgehalten.

„Gemeinde will Projekt weiterhin umsetzen“

Der Firmensitz bestimmt allerdings die Kommunalsteuerabgaben, sowohl Donnerskirchen als auch Großhöflein hätten diese natürlich gerne bei sich. „Es gibt auch noch keine Visualisierungen und die Anwälte haben leider selten Zeit für uns“, so Zoffmann weiter. „Das ist ein Riesenprojekt, dass man nicht in zehn Minuten abstimmen kann, wenn nicht alle Informationen am Tisch liegen.“

Daher wurde der Punkt nun erneut vertagt, spätestens bei der nächsten Sitzung im Feber soll nun ein endgültiger Vorschlag am Tisch liegen. „Der Gemeinderat war sich einig, dass wir mit so viel Unklarheiten ein Projekt dieser Größenordnung nicht absegnen können.“ Eventuell könnte auch bereits davor eine Sitzung eingeschoben werden, um das Projekt — zu dem sich die Gemeinde weiterhin bekennt — unter Dach und Fach zu bringen.

Nun werde man nochmals gesammelt die offenen Fragen übermitteln, Pannatura muss dann zur nächsten Sitzung einen Vertrag vorlegen, „der umfassend genug ist und unseren Anforderungen entspricht“, um das Projekt auf Schiene zu bringen.

Die Kosten für die Erschließung trägt Pannatura selber, die Rede ist von bis zu zwei Millionen für Wasser, Strom, Kanal und weitere Arbeiten. Der Kanal wird dabei über die Gemeinde abgewickelt, die Finanzierung übernehmen die Esterhazy Betriebe mitells eines Treuhandkontos — auch dieser Punkt war für die Gemeinde zuletzt im Vertrag nicht konkret genug formuliert.

