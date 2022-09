„Volkstanz meets 80‘s and 90‘s“: Volkstanz einmal anders

Werbung

„Volkstanz meets 80‘s and 90‘s“ hat es dann aber doch noch nicht gegeben, schon gar nicht im Großhöfleiner Gemeindesaal. Tatsächlich wurde am Wochenende eifrig das Tanzbein geschwungen und die Neon-Outfits vergangener Jahrzehnte ausgegraben. Die Gäste der Volkstanzgruppe Großhöflein überkamen dabei nicht selten Nostalgie und Erinnerungen an die Stars der Jugend, wie Cindy Lauper oder Falco.

