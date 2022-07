Geronimo ist der Bud-Spencer-Doppelgänger

Werbung

„He Bud, kann ich ein Foto mit dir machen?“ Diesen Satz hörte Gerald Koller am vergangenen Montag des Öfteren in der Westernstadt Lucky Town in Großpetersdorf. Dort hatte der Karikaturist, der sich als Geronimo international einen Namen gemacht hat, nämlich seinen ersten offiziellen Auftritt als offizielles Double des legendären Bud Spencer, der an der Seite von Terence Hill mit zahlreichen Abenteuer- und Western-Komödien Filmgeschichte geschrieben hat.

Die entdeckte Ähnlichkeit mit dem mittlerweile 2016 verstorbenen Filmhelden, der mit bürgerlichem Namen Carlo Perdersoli hieß und auch als Schwimmer, Wasserballspieler, Musiker, Komponist, Politiker, Erfinder und Flugliniengründer eine vielseitige Vita hatte, war allerdings purer Zufall. „Seit einiger Zeit trage ich Vollbart und da haben mich immer wieder Leute darauf aufmerksam gemacht, dass es eine gewisse Ähnlichkeit zwischen mir und Bud Spencer gäbe“, erzählt Koller.

Als dann aber ein Foto von ihm mit dem portugiesischen Präsidenten, aufgenommen in einem Lokal in Porto, im Internet gelandet ist, wurde eine Agentur aus Deutschland auf den Ruster und dessen Ähnlichkeiten zu Bud Spencer aufmerksam. „Die haben mich dann kontaktiert und gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, als offizielles Double aufzutreten“, erklärt Koller. Lange darüber nachdenken habe er nicht müssen, „denn wer will nicht einen Filmhelden verkörpern“, schmunzelt Koller.

Der üppige Vollbart im Gesicht. Verschmitzt zugekniffene Augen, die markante Nase, sogar die Brauen sind identisch und auch die Outfits und Requisiten stimmen, die Gerald Koller in Bud Spencer verwandeln lassen.

Ob man sich auch charakterlich ähnlich ist? „Naja, dickköpfig, aber gutherzig und schlagkräftig bin ich auch, aber die Fäuste benütze ich eher weniger“, schmunzelt Koller. Apropos Charakter: Bei der Vorstellung seiner Autobiografie sagte Carlo Pedersoli übrigens, dass er kein Schauspieler, sondern ein Charakter sei. „Wieder eine Gemeinsamkeit“, eröffnet Koller, der mittlerweile bei fünf Agenturen unter Engagement steht. Was jetzt noch fehlt? Natürlich ein Terence Hill an seiner Seite.

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.