Lisa Lehner ist ihre eigene Chefin: Die Siegendorferin hat sich im letzten Gründerinnen-Programm mit Upcycling von Altglas selbstständig gemacht.Sie ist damit eine von über 100 Frauen, die in den vergangenen 12 Jahren erfolgreich mit Begleitung durch erfahrene Trainerinnen und Coaches ihr eigenes Unternehmen gegründet haben. Lehner haucht Altglas mit Kreativität und handwerklichem Geschick neues Leben ein, fertigt Einzelstücke sowie Auftragsarbeiten und bietet auch Workshops für Firmen und Privatpersonen an. Das Gründerinnen-Programm habe ihr „Struktur, Halt und vor allem Zusammenhalt mit gleichgesinnten Frauen gegeben und mir durch diesen Rahmen ermöglicht, viel schneller als gedacht über mich hinauszuwachsen.“

Mit dem Projekt „Startup als Chance für Frauen“ startet das BFI mit September in eine neue Runde auf der Suche nach Neo-Gründerinnen, die auf dem Weg in die Selbstständigkeit auf Unterstützung setzen.Der Fokus werde nun noch mehr „auf Kreativ- und Change-Methoden, digitale Tools, E-Commerce sowie Online-Business“ gelegt, so die Initiatorin und Schirmherrin, Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ), „damit die Teilnehmerinnen optimal auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet werden.“

16 Bewerberinnen kommen zum Zug

In 16 Workshops werden neben der Erstellung eines Businessplanes, Steuer- und Sozialversicherungsrecht, Marketing und Datenschutz auch sogenannte „Soft Skills“ wie Kommunikation, Zeitmanagement und Stilberatung erarbeitet. Workshop- und Coaching-Termine werden während des Programms bedarfsorientiert online, hybrid oder in Präsenz abgehalten.

Nach den Infoterminen (12.9.2023, 17:30 online über Microsoft Teams und 19.9.2023, 18:00 am BFI Mattersburg), einem Ideen-Workshop und individueller Potentialanalyse wird entschieden, welche 16 Bewerberinnen bis Mitte 2024 im Projekt ihren Traum vom Unternehmerin-Sein umsetzen werden. Infos zum Projekt unter https://www.gruenden-im-burgenland.at.