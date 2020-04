Die virusbedingten Verkehrsbeschränkungen bis nach Ostern gelten nicht für herumfliegenden Müll im Nordburgenland. An vielen Stellen verteilt sich Verpackungsmaterial in der Landschaft – vieles davon Plastik, das in den wertvollen Ackerboden dringt.

Der GRÜNE Landtagsabgeordnete Wolfgang Spitzmüller verlangt auch in Zeiten der Gesundheitskrise, dass geltende Umweltschutzbestimmungen von Großbetrieben eingehalten werden: „Bei den Baustellen rund um das neue Zentrallager des XXXLutz und der Sektkellerei Szigeti in Zurndorf sowie in Purbach bei der Firma Austrotherm liegen Plastikverpackungen, Styroporteile und andere leichte Teile auf Wiesen, Äckern und in Sträuchern verteilt. Vor allem die Plastikfolien zersetzen sich zu Microplastik und belasten die Natur." Die GRÜNEN haben Anzeige erstattet.