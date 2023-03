Hilf mit, Eisenstadt sauber zu halten!

Werbung

Das notwendige Equipment, wie Müllsäcke, Handschuhe und die Karten der Sammelstellen gibt’s ab 17. März zu den normalen Öffnungszeiten im Bauhof (Montag bis Donnerstag 8-16 Uhr und Freitag 8-13 Uhr) abzuholen. Eine gemeinsame Flurreinigung, welche als Abschlussevent fungiert, startet am 25. März um 13 Uhr in Eisenstadt am Parkplatz Feldstraße, in St. Georgen beim Attilabrunnen und in Kleinhöflein beim Martinshof.

Der gesammelte Müll kann an gekennzeichneten Abholstationen hinterlassen werden. Foto: zVg Stadtgemeinde

