Müllendorf: Mehr Umweltschutz beim Bauen im Business Park

In Müllendorf standen bei der Gemeinderatssitzung unter anderem auch Änderungen der Bebauurngsrichtlinien für den Businesspark an der A3 am Terminplan. Wer im Industriegebiet bauen will, muss künftig strengere Standards einhalten.

Lagerhallendächer müssen künftig etwa so gebaut werden, dass auf den Dächern Photovoltaik-Anlagen montiert werden können. Bei mehreren Hallen im Businesspark scheitere die Errichtung der Anlagen zwar eher am fehlenden Netzanschluss, wie mehrere Betreiber betonen. Für zukünftige Bauten werde damit aber nicht zuletzt der CO2-Fußabdruck des Betriebsgebietes reduziert.

Ein weiterer Punkt der Änderung war die Rücksichtnahme auf Regenwasser-Management, die sich zum Teil die Grünen an die Fahnen heften: „Das Burgenland hält den Negativrekord im Bodenversiegeln. Auch im Müllendorfer Industriegebiet wurden bereits mehrere Hektar Boden zubetoniert. Die negativen Folgen für Mensch, Klima und Umwelt werden durch die Änderung der Bebauungsrichtlinien zumindest abgemildert“, so Grünen Gemeinderat Oliver Ertl. „Damit Regenwasser breitflächig versickern kann“, sollen Parkplätze künftig mit Schotterrasen oder Rasengittersteinen errichtet werden, erklärt Ertl.

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.