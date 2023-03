Nicht nur Frauen beim Grünen Frauentags-Kino

GRÜNES Frauentagskino - Nachlese

Anja Haider-Wallner fasst zusammen: „Der Film zeigt, wie Freundschaft in einem Umfeld von prekären Arbeitsverhältnissen, Mehrfachbelastung und Ungleichheit entstehen kann und am Ende doch nicht bestehen bleibt.“ Im Anschluss wurde noch lange bei einem Glas Wein vom Weingut Nehrer und Snacks geplaudert. Haider-Wallner: „Wir zeigen Filme, die emotionalisieren um zum Nachdenken und darüber Sprechen anregen. Das ist an diesem Abend gelungen.“

