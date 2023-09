Wie die Arche Noah, nur für Weinsorten

Blaufränkisch, Zweigelt, Welschriesling – wer davon noch nie gehört hat, ist wohl nicht aus dem Burgenland. Aber Nebbiolo, Rathay oder Pinotage? Raritäten wie diese gibt es fast nur (noch) beim Ruster Sorten-Sammler Günter Triebaumer.

Während viele Winzer schon über ihre wesentlich kleineren Portfolios jammern und die Vielfalt im Weingarten und im Keller aus ökonomischen Gründen reduzieren, geht Günter Triebaumer einen anderen Weg. Das „Enfant terrible“ der Ruster Winzerszene hat in seinem Weingarten 40 verschiedene Traubensorten angebaut, darunter auch zahlreiche Raritäten oder in unseren Breiten- und Längengraden überhaupt einzigartige Kreuzungen.

Und Triebaumer weiß was er will: Goldmuskateller ist laut ihm für das Auge gezüchtet, nicht für den Gaumen. Optisch perfekt, geschmacklich dem in Rust nicht wegzudenkenden Gelben Muskateller haushoch unterlegen. Pinot Noir? Für unser Klima ungeeignet. Von der Isabella-Traube, im Süden als Uhudler hohes Kulturgut, hält er wenig.

In alle Himmelsrichtungen hat sich Triebaumer die Sortenvielfalt im Weinbau zu Gemüte geführt: vom chilenischen Carménère, den die Spanier den Menschen in der neuen Welt als Merlot andrehen wollten, oder auch einigen ungarischen Klassikern.

Gegen Monokulturen und Einheitsbrei

Den Hárslevelű, zu deutsch „Lindenblättriger“, würde er gern wieder öfters sehen. Das österreichische Weingesetz macht das aber nicht gerade einfach.

Teroldego von Elisabetta Foradori aus Rotaliano, Viognier aus geheimer Quelle von der nördlichen Rhone, einen eigenen lockerbeerigen Merlot-Klon – die Liste ließe sich noch ewig weiterführen.

Foto: BVZ, Peter Wagentristl

Der „Regulierungswahn“, bei der Sortenvielfalt ist sowieso ein Reibebaum für Günter Triebaumer, den man meist mit ärmellosen, zerrissenen Hemd als Markenzeichen antrifft. Die Liebe zur Diversität hat er von seinem Vater geerbt, der ebenfalls ein Sortenpionier war. Entsprechend lagern einige Schätze im Weinkeller der Familie.

„Der erste österreichische Syrah, Jahrgang 1993“, zum Beispiel. Als Qualitätsweinsorte zugelassen ist der mittlerweile angesagte Rote erst seit 2001 in Österreich zugelassen, in Rust wurde er 1990 ausgesetzt. „Ein Stück österreichische Weingeschichte“, betont Triebaumer.

Pionier und historisches Archiv zugleich

Bei der italienischen Liebhaber-Sorte Nebbiolo waren die Triebaumers sogar noch früher dran: 1987 pflanzte sein vor zehn Jahren verstorbener Vater Paul Reben von Elio Altare aus dem Piemont in der Ruster Ried Plachen aus, 2003 folgte die Sondergenehmigung für den An- und Ausbau durch die Burgenländische Landesregierung – nicht ohne lange Diskussionen. Der „Erste Nebel“ ist nach wie vor einer von ganz wenigen Sortenvertreter in Österreich.

Aber auch alte Traditionssorten zu bewahren hat sich das Ruster Weingut zur Mission gemacht. Ehemals wichtige Sorten im Burgenland, die heute fast in Vergessenheit geraten sind, wie etwa der Zierfandler, wachsen auf den 24 Hektar der Familie, deren Ruster Wurzeln bis ins Jahr 1691 zurückreichen.

Günter Triebaumer beim fachmännischen Bild durch das Refraktometer. Foto: BVZ, Peter Wagentristl

Sogar eine Monopollage dürfen die Günter, Gattin Regina sowie die Töchter Ella und Greta ihr Eigen nennen: Der Gillesberg, die höchste Erhebung Rusts 181 Meter über der Adria, gehört nach mehreren Tausch- und Kaufgeschäften der Familie alleine.

Günter Triebaumer, der sich auch als ehemaliger Filialleiter von Wein&Co in der Wiener Habsburggasse einen Namen machte, dürfte damit für die Erderwärmung bestens gerüstet sein. Egal wie sich das Klima wandelt, Triebaumer hat die zu den Bedingungen passende Sorte im Weingarten.

Die richtigen Sorten für den Klimawandel

Ein Thema, das wohl im Burgenland den Weinbau noch länger beschäftigen wird. Sorten die viel Wasser brauchen oder denen die Hitze nicht gut bekommt, könnten es künftig bei uns schwer haben. Dazu kommt die mysteriöse „Zweigelt-Krankheit“, der Ursache bis heute völlig unerforscht ist. Das betrifft potenziell 20 Prozent der heimischen Rebfläche, der Zweigelt ist klare Nummer eins im Land.

Regelmäßig finden im Weingut von Günter und Regina Triebaumer auch Workshops für Vertreter aus Gastronomie und Weinhandel statt, bei der 58 Traubensorten in der Blüte gekostet und besprochen werden. Zum Verkosten gibt es dazu die 40 Sorten aus dem Hause Triebaumer. Ein bisschen wie bei Erich Stekovics, nur mit Wein statt Gemüse – und nicht minder pannonisch.