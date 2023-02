Haag/St. Margarethen Cleen Energy rechnet mit Verwaltungsstrafe von 265.000 Euro

D er börsennotierte Photovoltaik-Anbieter Cleen Energy mit Sitz in Haag bzw. St. Margarethen im Burgenland will im von der Finanzmarktaufsicht eingeleiteten Verwaltungsstrafverfahren wegen verspäteter Veröffentlichung der Jahresfinanzberichte 2020 und 2021 die beschleunigte Verfahrensbeendigung in Anspruch nehmen.