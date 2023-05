Wasserrettung säuberte den Neusiedler See von Müll

Die Wasserretter vom Neusiedler See waren am Wochenende in ungewohnter Mission im Einsatz. Eine Gruppe freiwillige Helfer fand sich im Oggauer Hafen ein und brach dort für eine Art Flurreinigung auf - nur eben am See. Dabei wurde der See von allerlei Müll und Unrat befreit, unterwegs waren die Wasserretter mit SUP-Boards, großen Müllsäcken „und viel Motivation“.

In den drei Stunden kam dabei einiges zusammen: Farbkübeln, Flaschen, Dosen, Baumaterialien oder Plastiksackerln. „Wir möchten hier einen Appell an alle richten: achtet auf unsere Umwelt!“, so die fleißigen Wasserretter.

