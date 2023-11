Hexen, Vampire, Monster, Geister und andere Schreckgespenster traf man ab Einbruch der Dunkelheit in Eisenstadt an. Blut floss in Strömen, Messer steckten in Köpfen, Vampire bissen nicht nur einmal zu. Im Schlosspark in Eisenstadt nahmen hunderte schaurige Gestalten das herrschaftliche Anwesen der Orangerie in Beschlag und ravten bis in die frühen, nebeligen Morgenstunden. In der Rooftop Bar des Hotels Galantha flößte die Addams Family den Gästen „Blut“ mit überdimensionalen Spritzen ein. Eine der größten und coolsten privaten Partys gab Tina Well für ihre Kunden. Vier Wochen lang dekorierte sie ihr Haus zu einem Alice im Wunderland-Palast um. Und im Csello in Oslip lernte man im „House of Freaks“ das Fürchten.

Vollbild Mehr aus Eisenstadt Halloween Eisenstädter Nacht des Grauens Krankenhaus Eisens... Zarits folgt Wagentristl als Primar der Kinder- und Jugendabteilung Endlich wieder Zin... Weltspartag lockte Kundschaft und Politpromis in Eisenstadts Banken Mehr Top-Stories Endlich wieder Zin... Weltspartag lockte Kundschaft und Politpromis in Eisenstadts Banken Hundehaltung Jenne... Ciao Bello: Nur mehr drei Hunde erlaubt BVZ-Umfrage Länger einkaufen am Samstag? FB Untote wandelten durch den Eisenstädter Schlosspark Anna, Xandl, Bibi und Marina stellten Gruftiges in Schwarz zur Schau Nicky K. und Gerlad S. verbreiteten Grauen Florentina Zsulits und Julia Schwarz ließen sich von Spiderman beeindrucken Nina Mayer (BVZ), Manuela Mittermann und Tina Well posierten für den blutrünstigen Fotografen The Addams Family - Gabor, Betty und Missy Graf Dracula Attila fand sein Opfer in der hübschen Andrea Christoph Klee, Matthias Leitgeb, Sascha Klee und Sebastian Leitgeb überlegten sich den nächsten Halloween-Streich Auch freundliche Drachen waren unterwegs Eline und Thobais nahmen sich fest vor, im nächsten Jahr in Verkleidung zu kommen Jojo, Haider, Anna, Sofia, Pamela und Michael ravten bis in die frühen Morgenstunden Ein Küsschen statt einem Biss ... Tequila floss in Strömen 1 /41 Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Anzeige Halloween Eisenstädter Nacht des Grauens . Halloween stand am 31.10. am Programm. Wie selten zuvor wurde gefeiert und erfreulich viele Partygäste kamen verkleidet.