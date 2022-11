Es gruselte im ganzen Bezirk Eisenstadt

Vollbild

Die neuen Eigentümer Ulrike und Mario Müller mit dem künstlerischen Leiter des „Csello - Cselley Mühle Oslip“, Lukas Hüller, im Grusel-Outfit. Thomas „Trapo“ und Claudia Madzak konnten trotz grusligem Ambiente lachen. Selina Müller begrüßte in ihrem „Familienbetrieb“ mit ihrem Freund die Gäste mit Shots. Angelina Kumhofer, Alexander Schmid, Thomas Bichler, Julia Hums, Othmar Stöger, Sophia Grießmüller und Viktoria Fida im gruseligen Partnerlook. Dimitri Horwath,Charlotte-Anneliese Jörgensen, Elias Radits, Nadja und Michael Aradi. Vize-Bürgermeisterin Monika Schriefl-Teubenbacher und ihre ÖVP luden in Müllendorf zur Halloween-Party. Die Verköstigung übernahm dabei die Ortsparteichefin selbst, passen zu Halloween gab es Kürbisgulasch. Halloween-Party der FF Eisenstadt. Hermann Nährer, Kdt. Rainer Schwarz und Bgm. Thomas Steiner begrüßten die Gäste. Rund 50 Gäste besuchten die Halloween-Party der Kinderfreunde Trausdorf im Sozialzentrum. Mit dabei waren Viktoria Hergovich, Tanja Harnisch, Claudia Hergovich, Katharina Stalanich, Yvonne Stanek, Stefanie Rotpuller, Marie und Claudia Schönberg sowie Claudia Weidlinger (hinten v.l.) und Johanna Hergovich, Lukas Harnisch, David Schönberg und Lea-Sophie Stanek. Bei den Siegendorfer Kinderfreunden live dabei: Lars und Theo. Schaurig-schönes Trio: Verena Wenzl, Anita Pejchar und Sonja Fruhmann-Pint. Sonja Fruhmann-Pint veranstaltete auch heuer wieder ihren Halloween-Umzug in Wulkaprodersdorf mit anschließender Halloween-Disco im beleuchteten Garten. Uma, Michael, Sammy, Lukas Paul und Stefan machten sich selbst ein Bild von der neuen Cselley Mühle. Sophie Zehetbauer, Lisa Zehetbauer, Lisa Schaller und Chiara Sparrer „gaben sich die Mü“, wie es in einem Slogan des „Csello“ heißt. Susanne, Rene, Caithlyn, Petra, Madison und Jürgen Neuwirth im Familypark St. Margarethen.

