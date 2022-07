Eisenstadts Gemeinderat: Mehr Ferien- als Wahlkampfstimmung

Werbung

In der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause ging es weitenteils einstimmig zu. Fast so, als gäbe es keine richtungsweisende Gemeinderatswahl am 2. Oktober, bei der erstmals sechs Parteien mit guten Chancen kandidieren würden. 25 der 26 Tagesordnungspunkte wurden einstimmig beschlossen. Darunter etwa der Grundsatzbeschluss für den Bau der neuen Volksschule oder die Mitgliedschaft der Stadt bei der Energiegenossenschaft Region Eisenstadt.

Ja zum Grundsätzlichen, Teufel steckt im Detail

„Es freut mich besonders, dass alle Fraktionen bei wichtigen Projekten an einem Strang ziehen und so heute für den Neubau der Volksschule oder für mehr nachhaltige Energie grünes Licht gegeben haben“, so Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP). „Das ist ein klares, gemeinsames Signal in Richtung Zukunft: Eine neue, moderne Ausbildungsstätte für unsere Kinder und eine Genossenschaft, die die Energiewende in der Stadt vorantreiben wird. Unsere Kinder sollen die beste Infrastruktur und eine intakte Natur haben.“

Ganz so reibungslos lief es dann aber auch nicht, die SPÖ etwa kritisierte gegenüber der BVZ, dass etwa bei der Energiegemeinschaft erst der Gemeinderat hätte informiert werden sollen. „Das Prospekt lag schon in meinem Postkasterl, bevor es in den Stadtsenat eingebracht wurde“, so Vizebürgermeister Otto Kropf (SPÖ). Bei der Ausschreibung der Reinigungsleistung hätte sich die SPÖ gewünscht, dass die Stadt das selbst übernehme, um Arbeitsplätze zu schaffen, so Kropf, der aber zugestimmt hat: „Die Ausschreibung war korrekt.“

Die einzige Gegenstimme des Tages kam von der FPÖ, sie versagte die Zustimmung zu einer Baulandfreigabe für ein Bauprojekt an der Ruster Straße. „Leider ein Eisenstädter Klassiker: zu überdimensioniert und kein Verkehrskonzept“, begründete Konstantin Langhans sein „Nein“.

Grund zum Jubeln gab es für die Grünen, ihr Antrag zur Mitgliedschaft beim „Bodenbündnis Österreich“ und zur Unterzeichung des Bodenmanifests wurde einstimmig angenommen. Eine Premiere in dieser Amtsperiode: Erstmals wurde ein Oppositionsantrag angenommen.

Dvornikovich wird EU-Gemeinderätin

Außerdem wurde eine eigene Europa-Gemeinderätin der Landeshauptstadt einstimmig gewählt: Andrea Dvornikovich wird in Zukunft Ansprechpartner und Drehscheibe für Europafragen für die Bürgerinnen und Bürger sein.

