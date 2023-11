Als Kaiser Karl I. in Pinkafeld inkognito zwei Schnitzel verdrückte

Teil der Serie Hausgeschichten

Das ehemalige Hotel und Gasthaus Lehner in der Bruckgasse ist eines der älteren Pinkafelder Bürgerhäuser. Es war bis in die 70er-Jahre des 20. Jahrhunderts ein beliebter Treffpunkt der Pinkafelder und ein gern besuchtes Quartier für Gäste und ist somit ein stummer Zeuge der Geschichte Pinkafelds. Heute wird es als Wohnhaus in Privatbesitz genutzt. Das bedeutendste Ereignis war der Besuch des ehemaligen Kaiser Karl I. im Jahr 1921.

Der ehemalige Kaiser von Österreich, Karl I., versuchte im Frühjahr 1921 die Macht als König in Ungarn zu übernehmen. Bei diesem ersten Restaurationsversuch nahm er seinen Weg über Pinkafeld nach Ungarn. Dabei kehrte er inkognito am Karsamstag, dem 26. März 1921, in Begleitung des Grafen Thomas Erdödy, im Hotel Lehner zum Mittagessen ein.

Foto: wikipedia, Peter Wagentristl

Im Originalbericht des Hoteliers Lehner, der sich im Landesarchiv in Eisenstadt befindet, schildert er: „Ich berichte wahrheitsgemäß über den Besuch des letzten Monarchen Österreichs in meinem Gasthaus. Der Grund zu diesem Besuch ist hinlänglich bekannt. Es mag sein, dass sich infolge der vielen Jahre, die zwischen damals und heute liegen, in meine Erinnerung belanglose Ungenauigkeiten eingeschlichen haben, aber insgesamt ist mir dieses geschichtliche Ereignis noch klar in Erinnerung.

Am Karsamstag des Jahres 1921 hielt vor meinem Gasthaus ein Auto, dem zwei distinguierte Herren entstiegen. Das Fahrzeug kam von Sinnersdorf. Es war in der Mittagsstunde. Die beiden Herren betraten das Gastlokal und nahmen im Extrazimmer Platz. In der Gaststube waren einige einheimische Gäste anwesend. Der Kraftfahrer (es war der Kraftfahrer des Prinzen Renée, wie sich später herausstellte) versorgte inzwischen einige elegante Lederkoffer.

Zu mir sagte er: „Herr Wirt, kennen Sie diese Herren?“ „Ich werde doch den Grafen Erdödy kennen!“, gab ich zur Antwort. Einer der beiden Herren war mir nämlich schon lange bekannt, es war der Graf Thomas Erdödy aus Rotenturm. Den zweiten Herrn kannte ich nicht, obwohl mir seine Gesichtszüge irgendwie bekannt vorkamen. Die Augen wurden durch Autobrillen, wie sie damals üblich waren, verdeckt, dazu hatten die Brillen noch schwarzes Glas. Der fremde Gast legte diese Brillen auch während des späteren Mittagessens nicht ab.

Gleich zwei Pinkafelder Schintzel für den Kaiser

Auf meinen Hinweis an den Grafen Erdödy, dass mir sein Begleiter bekannt vorkäme und dass ich diesen Herrn schon irgendwo gesehen hätte, gab der Graf zur Antwort, dass dies vollkommen ausgeschlossen sei, den jener Herr wäre der Vertreter des spanischen „Schwarzen Kreuzes“. Darauf bestellte er das Mittagessen. Es gab Naturschnitzel mit Essiggurken. Die Speisen wurden durch meine Frau Anna Lehner zubereitet. Da das Mittagessen anscheinend mundete, bestellte der fremde Gast in französischer Sprache ein weiteres Schnitzel. Ich beherrsche aber die englische Sprache besser als die französische, daher fragte ich bei dieser Gelegenheit auf Englisch, wohin die Reise ginge. Die Antwort kam in fließendem Englisch: „Zu Graf Erdödy nach Rotenturm.

Graf Erdödy äußerte schließlich den Wunsch, dass ich meinen Pferdewagen zur Weiterfahrt zur Verfügung zu stellen. Ich sagte zu. Ich meldete dem Grafen den fahrbereiten Wagen in deutscher Sprache. Der fremde Gast erhob sich darauf sofort von seinem Platz, er verstand also auch die deutsche Sprache. Das fiel mir auf! Die Rechnung wurde von dem Unbekannten bezahlt. Für die Zeche und als Fuhrlohn erhielt ich 100 Schweizer Franken.

Prägendes Ereignis für die Gemeinde

Hinter Oberwart nahm der vermeintliche Spanier die Autobrillen von den Augen und wurde vom Kutscher sofort erkannt. Spät in der Nacht meldete er bei mir seine Rückkehr und meinte aufgeregt: „Herr, wissen Sie, wen ich heute gefahren bin? Den Kaiser!“ Für mich bedeutete der Besuch Kaiser Karls etwas ganz Großes. Heute bewahre ich noch das Trinkglas des Kaisers als Erinnerungsstück auf. Das Essbesteck des Kaisers und die 100 Franken wurden im Jahre 1945 von den russischen Soldaten aus dem Panzerschrank genommen. Viel wurde über diese geschichtliche Begebenheit geschrieben, aber nicht alles entspricht den Tatsachen.

Dieses außerordentliche Ereignis ist bis heute in Pinkafeld in Erinnerung geblieben. So haben im März 1996 Schüler der 4. Klassen der Volksschule im Rahmen eines Projektes das Theaterstück „Kaiser Karl in Pinkafeld“, das von Christine Kern verfasst worden ist, aufgeführt. Das Trinkglas ist als einziges Erinnerungsstück noch im Besitz der Nachkommen der Familie Lehner.

Quelle: Rudolf Köberl