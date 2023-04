Schützener Taubenkobel in den Falstaff Top10

Das „relais et chateaux“ Taubenkobel in Schützen am Gebirge darf sich erneut über Spitzenbewertungen im Falstaff Restaurant-Guide freuen. Das von Walter und Evelyn Eselböck gegründete und von Alain Weissgerber und Barbara Eselböck geführte Nobel-Restaurant liegt dabei erneut auf dem ersten Platz im Burgenland. Im renommierten Gastronomieführer von Falstaff darf sich das Etablissement über 96 Punkte und vier Gabeln freuen. Österreichweit erreicht der Taubenkobel damit Platz sieben.

„Die Freude ist riesengroß! Danke unserem einzigartigen Team und jeder einzelnen Person in unserem Betrieb, die dazu beigetragen hat, den ersten Platz im Burgenland zu erreichen und unsere Leidenschaft für den Taubenkobel und die Gastronomie teilt“, jubeln die Betreiber.

Platz eins in Österreich teilen sich das Amador im 19. Wiener Gemeindebezirk und das Steirereck im 3. Bezirk. In den Top10 sind neben dem Taubenkobel keine burgenländischen Restaurants vertreten.

