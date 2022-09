Oberber: Baujuwel wird abgestaubt

Vollbild

FB

Neustart. Istvan Deli, Waltraud Bachmaier und Bürgermeister Thomas Steiner präsentierten ihre Pläne für Programm-Kino und Kultur am Oberberg. Retro. Die alten Kinoprojektoren. Undichte Regenrinne. Zum Glück der einzige große Schaden. Den Barbereich werden sicher viele wiedererkennen (wenn auch verschwommen). Das wurde in den 90ern konsumiert: Kaffee, Rum und Scharlachberg als Verkaufsschlager. Das Dach bewohnten gut 15 Jahre lang die Tauben. So sah das Haydn-Kino einst aus. Die Café-Einrichtung hat sicher viele interessante Gespräche belauscht. Die Galerie wird von einem massiven Stahlträger gehalten. Die Stukkatur ist noch original.

1 /11