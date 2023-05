Große Klänge in der Purbacher Pfarrkirche

Nicht die übliche Kirchenorgel, sondern das Symphonieorchester des Joseph Haydn Konservatoriums sind am 14. Mai aus der Purbacher Pfarrkirche zu hören: auf Einladung des Kulturvereins Purbach geben die angehenden ein Auswärtsspiel in ungewohnter Atmospähre. Das 50-köpfige Symphonieorchester spielt dabei Werke von Haydn, Mozart, Schubert und co.

Als Draufgabe begleitet das Konzert auch ein Chor des Konservatoriums mit Liedern aus Mozarts „Apollo und Hyazinth“. Als Solist fungieren Haydnkons-Professor Wilhelm Spuller und Studierende. Das Symphonieorchester wird geleitet von Professorin Chariklia Apostolu.

„Das mehr als einstündige Konzert verspricht ein tolles Musikerlebnis und ein Eintauchen in die musikalische Welt berühmter Komponisten“, wirbt Franz Steindl als Obmann des Kulturvereins und Geschäftsführer des Joseph Haydn Konservatoriums gleich doppelt vorfreudig. Zuletzt hatte der 2021 neu gegründeten Kulturverein Purbach um Obmann Steindl dreimal zu Jazz-Konzerten geladen, nun ist wieder Klassik an der Reihe.

Die nächste Veranstaltung ist ebenfalls schon in Planung: ein Bigband-Konzert am 16. Juni in der historischen Kellergasse in Purbach.

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.