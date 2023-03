Deutscher Diskonter: Start für neue Filiale in Siegendorf

In Deutschland zählt das deutsche Familienunternehmen mit 250 Märkten längst zu den großen Playern unter den Diskontern rund um Heim und Garten. Erste Schritte, um auch in Österreich langsam Fuß zu fassen, wurden im Vorjahr getätigt. Mittlerweile hält man bei vier Niederlassungen, zwei davon im Burgenland. Nach einer Filiale in Oberwart im vergangenen Herbst wurde nun zu Wochenbeginn jene in der Siegendorfer Gewerbezone Ost eröffnet.

Konkret hat sich Thomas Philipps hier in einem Gebäude der Immobilienverwaltungsgesellschaft „Park Invest“ eingemietet, welches zuletzt als Geschäftslokal der Cherry Sonderpostenmärkte diente — die dahinterstehende Handelskette „Kauf & Spar“ musste allerdings Konkurs anmelden. Sieben Mitarbeiter seien übernommen worden, insgesamt werden in der neuen Thomas Philipps-Filiale nun 20 Mitarbeiter beschäftigt sein.

Nach einer viermonatigen Umbauphase werden nun auf einer Fläche von 1.800 Quadratmetern über 18.000 Artikel für Garten, Haushalt, Hobby, Haustier und den täglichen Bedarf angeboten. „Günstige Preise sind schon lange ein Fokus im Handel und gerade durch die derzeitige Krise hat sich der Aufschwung fortgesetzt“, hofft Martin Gaber, Geschäftsführer von Thomas Philipps Österreich, Kunden aus Siegendorf und Umgebung überzeugen zu können.

„Neue Händler beleben nicht nur die Shopping-Vielfalt, sondern auch den Wirtschaftsstandort Siegendorf“, freut sich auch Ortschefin Rita Stenger (SPÖ) über „ein attraktives Familienunternehmen für unsere Region.“

