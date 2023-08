Oslip Roadshow in der Mühle

Baumeister Erich Zsalcsik, Mühlen-Chef Mario Müller, Rotary-Eisenstadt-Präsident Michael Pölzleitner und Harald Lipphart-Kirchmeir, Leiter der Justizanstalt Simmering, beim Fachsimpeln über Oldtimer, Newcomer und Exoten auf zwei Rädern. Foto: Foto: BVZKirchmeir

Werbung

C oole Typen und heiße Eisen prägten am Samstag, 12. August, das Bild in der Cselley Mühle Oslip. Csello-Chef Mario Müller, selbst leidenschaftlicher Harley Davidson Biker, durfte sich über eine gelungene Roadshow und großes Publikumsinteresse freuen.

The Memphis Bandits und Somerset Barnard sorgten musikalisch für Stimmung, während die Mühlen-Gastronomie die Gäste kulinarisch verwöhnte. Ganz klar: Heiße Eisen und kühles Bier sind in diesem Sommer die ideale Kombination!