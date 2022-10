Harte Drogen: Dealer in Eisenstadt verurteilt

Werbung

Um seine eigene Sucht zu finanzieren, verkaufte ein 23-jähriger heroinabhängiger Mann in Eisenstadt Drogen an andere Personen weiter.

Im Juni wurde der 23-Jährige verhaftet, diese Woche musste er sich vor Richterin Birgit Falb verantworten.

„2016 habe ich mit chemischen Drogen angefangen, davor hatte ich schon gekifft“, berichtete der Angeklagte. Seit 2017 sei er von Heroin abhängig.

Trotz einer ambulanten Therapie und Unterstützung von einer Bewährungshelferin sei er immer wieder rückfällig geworden.

„Ich habe das Gefühl, nicht einmal die zwei Verurteilungen haben bei Ihnen Eindruck hinterlassen“, hielt die Richterin dem Angeklagten vor.

„Heroinsucht ist nicht zu unterschätzen“, erwiderte der Angeklagte.

Jetzt wolle er sein Leben ändern „und nicht dauernd vor einer Wand stehen“, beteuerte er.

Der Angeklagte sei, so die Richterin, in Eisenstadt als Drogendealer bekannt gewesen. Dass er sogar 17-Jährige mit Heroin in Kontakt brachte, sei unentschuldbar.

Der 23-Jährige wurde zu 15 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, davon zehn Monate bedingt. Zudem muss er sechs Monate Haft aus einer früheren bedingten Strafe absitzen. 11.930 Euro, den Gewinn aus dem Drogenverkauf, muss er an den Staat bezahlen. Im Rahmen der Option „Therapie statt Strafe“ erhält der Süchtige die Chance einer Entzugstherapie.

