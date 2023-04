Eisenstädter Rad-Experte gibt Tipps für den Saisonstart

Werbung

Während viele Vollblut-Radler das Fahrrad auch in der kalten Jahreszeit regelmäßig nutzen, tritt die breite Mehrheit erst mit steigenden Temperaturen wieder in die Pedale. Damit nach mehreren Monaten im Keller oder der Garage auch technisch alles klappt, gilt es beim Frühlings-Service einiges zu beachten. Albi Chmelar, der als „Herr Hofrad“ in Eisenstadt eine Fahrradwerkstatt betreibt, kann ein Lied davon singen. Für BVZ-Leser erklärt der Rad-Enthusiast, welche Handgriffe vor der ersten Ausfahrt unbedingt unternommen werden müssen.

Vieles davon ist auch für Hobby-Bastler leicht zu bewältige, andere Arbeiten überlässt man lieber den Profis. Chmelar empfiehlt: „Ein sauberes Rad erleichtert die Inspektion ungemein. Am besten einen Gartenschlauch zur Reinigung verwenden - keinen Hochdruckreiniger! Denn dieser entfernt auch alle Schmiermittel.“ Bei E-Bikes muss vor der Reinigung zudem der Akku entfernt werden.

Risse im Mantel, poröser Gummi - nur weil ein Reifen noch ausreichend Profil hat, ist er noch lange nicht verkehrstauglich. Foto: BVZ, Peter Wagentristl

Keinesfalls sollte man sich in den Sattel schwingen, ohne vorher die Reifen zu überprüfen. Dabei kommt es aber nicht nur auf Luftdruck und Profiltiefe an, betont Herr Hofrad: „Poröse Reifen, die schon Risse im Profil haben, müssen ausgetauscht werden. Beim Luftdruck sind die Angaben an der Reifenwand zu beachten.“ Bei modernen Mountainbikes und E-Bikes muss gegebenenfalls der Luftdruck der Gabel überprüft und mit einer speziellen Gabelpumpe angepasst werden. „Darauf vergessen die allermeisten Radfahrer, vielen wird der Vorgang wohl auch beim Kauf gar nicht erst erklärt“, warnt der Experte.

Nicht alles, was fährt, ist auch zugelassen

Augenmerk sollten Zweirad-Fans vor der ersten Ausfahrt natürlich auch auf die Bremsen legen: „Sind die Bremsen leichtgängig und schleifen nicht? Ist der Bremsschuh ausreichend dick? Bei hydraulischen Bremsen müssen zudem Druckpunkt und das Spiel beim Hebel passen.“

Vorbildlich bewältigt der Rad-Enthusiast fast alle Wege und auch Einkäufe mit dem Lastenrad. Der Elektromotor hilft mit, was bei bis zu zwei Kindern im Gepäck auch im Flachland äußerst praktisch ist. Foto: BVZ, Peter Wagentristl

Hierbei empfiehlt sich im Zweifelsfall auch ein Besuch beim Profi. Ebenso bei der Gangschaltung, die meist für Laien schwierig oder gar nicht einzustellen ist.

Und, obwohl es eigentlich klar sein sollte, betont Chmelar abschließend: „Natürlich dürfen nur Räder gefahren werden, die für die Verwendung im Straßenverkehr zugelassen sind, mit Bremsen, Klingel, Reflektoren und Beleuchtung.“ Die bei Jugendlichen beliebten Fixie-Bikes, BMX und sogar Mountainbikes sind demnach eigentlich nicht straßentauglich und aus Sicherheitsgründen nicht zu empfehlen - bei Unfällen steigt zudem die Versicherung aus.

