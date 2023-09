Grea Gigs Festival .

Am 2.9 fand zum ersten Mal das Grea Gigs Festival in St. Margarethen am Tennisplatzparkplatz statt. Sieben „Magreda“ Bands stellten ihr musikalisches Können an diesem Abend unter Beweis. Es ist bewunderswert, dass es in St. Margarethen so viele unterschiedliche Bands und Musikrichtigungen gibt.