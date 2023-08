Hilfe in Behördenfragen Volksanwalt Achitz hält erfolgreichen Sprechtag in Eisenstadt ab

Landtagspräsidentin Verena Dunst begrüßte Volksanwalt Bernhard Achitz bei seinem Sprechtag in Eisenstadt. Foto: zVg

Werbung

D ie Volksanwaltschaft hat die Aufgabe, im Auftrag der Bürgerinnen und Bürgern Missstände in der öffentlichen Verwaltung anzusprechen. Am vergangenen Donnerstag war Volksanwalt Bernhard Achitz dazu bei einem Sprechtag in Eisenstadt.

Achitz zeigte sich mit dem Sprechtag zufrieden: „Unsere Sprechtermine ziehen zwischen fünf und 25 Anmeldungen pro Tag an. Die Anliegen reichen von Arbeitsmarktservice und Pensionen bis hin zu Pflege, Baurecht, Umweltrecht und Gemeindeangelegenheiten. Bei den Sprechtagen werden sämtliche Probleme aufgenommen, selbst wenn sie nicht direkt in unseren Zuständigkeitsbereich fallen. Ich möchte alle ermutigen, sich anzumelden und unsere Sprechtermine zu nutzen.“ Achitz hat sich auf die Bereiche Soziales, Pflege und Gesundheit spezialisiert. Auf Bundesebene prüft er Angelegenheiten im Zusammenhang mit Kranken-, Pensions- und Unfallversicherung sowie Arbeitsmarktverwaltung. Zusätzlich fallen Themen wie Jugend und Familie, Menschen mit Behinderungen, Mindestsicherung, Grundversorgung, Gesundheitsverwaltung, Jugendwohlfahrt, Tierschutz und Veterinärwesen in seinen Verantwortungsbereich. Landtagspräsidentin Verena Dunst betonte die Bedeutung solcher Sprechtermine, insbesondere in herausfordernden Zeiten wie derzeit. „Die bereitgestellten Informationen sind kostenfrei zugänglich und sollen allen Bürgerinnen und Bürgern unabhängig von ihrer finanziellen Situation zur Verfügung stehen“, so Dunst.