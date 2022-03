Enorme Welle an Hilfsbereitschaft in Siegendorf

Die große Zahl an Sachspenden wurde auf dem Platz vor dem Feuerwehrhaus entgegengenommen. Unzählige Paletten mit Lebensmitteln und Hygieneartikel oder auch Säcke mit Kleidung wurden von der Bevölkerung vorbeigebracht. Unterstützt wurde die Aktion auch von weiteren Gemeinden und mehreren Unternehmen. Der erste Sattelschlepper war noch am Samstag beladen und startete bald Richtung Ukraine, in das Flüchtlingsgebiet an der Grenze bei Uschorod.

