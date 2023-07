Himmlischer Genuss beim Wein-Picknick in Donnerskirchen

Das Himmelreich ruft! Heute, Freitag, ist es wieder so weit: in einer der höchstgelegenen Rieden des Leithagebirges wird wieder zu Wein und Picknick geladen. Das Weinquartett Donnerskirchen, mittlerweile nur mehr aktiv aus den drei Weingütern Bayer, Liegenfeld und Sommer bestehend, lädt ins „Himmelreich“. Start ist um 17 Uhr, um Reservierung wird unter www.weinquartett.at gebeten. Mit Blick über den Neusiedler See laden die Donnerskirchener Winzer zu Speis und Trank mit regionalen Schmankerln und natürlich feinsten Donnerskirchener Weinen.