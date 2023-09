Hinweise erbeten Unbekannter warf in Eisenstadt Pflastersteine gegen Polizisten

Foto: APA (Symbolbild)/Philipp Schalbe, Philipp Schalber

Werbung

E in Unbekannter hat am Donnerstagabend in Eisenstadt Pflastersteine zunächst auf die Fahrbahn und dann in die Richtung von Polizisten geschmissen. Hinweise erbeten!