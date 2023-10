Dorfblick: Feudales St. Georgen

St. Georgen war ein Teil der Herrschaft Eisenstadt/Forchtenstein, die ab dem Jahr 1622 dem Fürsten Esterhazy unterstand. Die Regeln des Zusammenlebens, die Ordnungen der jeweiligen Herrschaft, waren in den „Banntaidingsbüchern“ aufgeschrieben.

Diese Vorschriften wurden bis in 18. Jhdt. mindestens einmal pro Jahr öffentlich vorgetragen. Der Ortspfarrer, der aus den Bauern des Dorfes vom Fürsten eingesetzte Dorfrichter, die Geschworenen und der vom Fürsten bestellte Dorfnotär, meist der Lehrer (Schulmeister), waren die Repräsentanten der staatlichen und kirchlichen Hoheitsgewalt. Sie lenkten über Jahrhunderte die Geschicke des Dorfes, hatten hohes Ansehen und große, unantastbare Autorität. Die oberste, unumschränkte Herrschaft übte der Fürst aus. Die Lehrer und Dorfnotäre mussten die offiziellen Schriftstücke verfassen und Protokolle für die Gemeinde und Vereine schreiben.

Foto: Dorfblick

Die dörfliche Gesellschaft funktionierte nach strengen Regeln und oft unausgesprochenen Gesetzen, denen man meist ohnmächtig ausgeliefert war. Um sich Luft zu machen, versteckte sich hinter einer devoten Geste gegenüber der Obrigkeit aber oft eine versteckte Aggressivität. Diese äußerste sich in derben Begriffen, wie z.B. „Giraü“, die Bezeichnung für einen gierigen und unersättlichen Menschen. Das Wort leitet sich von „Kiraly“, dem ungarischen Namen für König ab. Dem Fürsten, dem „Firscht Poumstl“ wurde selten Widerstand entgegengebracht, aber umso mehr heimlich. „Maxeln“, das Fangen von Wild mit Schlingen, das Wildern und Holzdiebstahl waren alltäglich und oft notwendig um das Überleben der armen Bevölkerung zu sichern.

Auch die geistliche Obrigkeit wurde mit nicht so feinen Aussagen bedacht und zeigte deren Eigenschaften auf. So bezeichnete „Popst-Locherl“ einen ängstlichen Menschen. Die Kleinhäusler, die meist nur eine Ziege halten konnten, verspotteten die Bauern: „ Denan werma zoagn, wia ma mid da Goas ockert!“ Der folgende Wortlaut eines Bittgesuches von Rochus Lichtscheidl an den Fürsten Esterhazy im Jahr 1845, zeigt die Unterwürfigkeit und Abhängigkeit des einfachen Volkes: „Durchlauchter Reichsfürst, hochgebiether Herr! Herr! Das Kleid küssend bitte und hoffe ich allhier gebohrner Unterthan meine Bitte günstig aufzunehmen….“