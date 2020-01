Die Teiche im Schlosspark sind nicht nur den Bewohnern der Landeshauptstadt bekannt. Dass früher das Wasser zwischen den Teichen mit der ersten Watt´schen Dampfmaschine in der Donaumonarchie umgewälzt wurde, ist hingegen weniger geläufig.

Fürst Nikolaus II. hatte den französischen Architekten Charles Moreau nach Eisenstadt berufen, um das barocke Schloss im Zeichen des Klassizismus umzugestalten. Auch der Garten sollte eine Umwandlung in einen englischen Garten erfahren.

Dabei sollten auch mehrere Teiche entstehen: Im oberen Teil in der Nähe des Obelisken der gleichnamige ovale Teich, dessen Abfluss zu einer künstlich erbauten Schlucht neben dem Leopoldinentempel führte und über einen Wasserfall in den darunter liegenden Teich fällt — den Leopoldinenteich. Von dort führt ein Bach in einem Bogen hinter dem Schloß und unterhalb der Orangerie zum so genannten Maschinenteich.

Um die höher gelegenen Teiche mit Wasser befüllen zu können, kaufte Nikolaus II. in England eine — damals technisch revolutionäre — Watt‘sche Dampfmaschine und ließ sie 1804 im eigens dafür errichteten Maschinenhaus aufstellen, bei dem sich heute das Parkbad befindet.

Vom Obelisk-Teich gab es eine weitere Wasserleitung zum „Herzerlteich, der sich oberhalb der Orangerie befindet. Er war sehr lange Zeit sich selbst überlassen, Bäume sprengten den Boden, er verwilderte. Erst nach 1987, als Franz Prost den „Verein Freunde des Eisenstädter Schloßparks“ gründete, wurden Schritte zur Revitalisierung gesetzt. Als zusätzliche Wasserquelle wurde der Müliboch (Müllenbach) aus Müllendorf nach Eisenstadt geleitet. In einer Brunnenstube wurde das Wasser von Schlamm und der mitgeschwemmten Kreide (daher Müliboch) gereinigt.

Kompliziertes System sorgte für Wasserzufluss

Diese Esterházy’sche Schlosswasserleitung wurde 1821 fertiggestellt. Teile davon sind noch heute erkennbar, so zwischen Groß- und Kleinhöflein am Waldrand, und oberhalb des Schlossparks am so genannten „Wasserleitungsweg“.

Warum ein derart langer Weg gewählt wurde, obwohl Bächlein aus dem Einsiedlergraben (zwischen Wolfsgarten und Gloriette) und in Kleinhöflein vorhanden waren, lässt sich nur mit der geringen Wassermenge dieser beiden Bächlein erklären.

Ein Ende fanden die Wasserspiele, die damals ausschließlich dem fürstlichen Vergnügen dienten und nicht öffentlich zugänglich waren, in der Nachkriegszeit. In der sowjetischen Zone wurden — ähnlich wie beim Lindenstadion (siehe BVZ KW02) — die Besitztümer der Esterházy enteignet und die Dampfmaschine kurzerhand in den Maschinenteich geworfen. Dahinter entstand das heutige Freibad, um der kriegsgebeutelten Bevölkerung eine Ablenkung vom tristen Alltag zu bieten. Im Gegensatz zum Lindenstadion wurde das Freibad aber nicht an die Fürstenfamilie restituiert, sondern befindet sich nach wie vor im Eigentum der Freistadt Eisenstadt.