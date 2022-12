Vier Monate für Zündler in Eisenstädter Zelle

Werbung

Am 10. November quoll schwarzer Rauch aus einem Fenster im Gebäude der Landespolizeidirektion Eisenstadt in der Neusiedlerstraße.

Drinnen spielten sich dramatische Szenen ab. Beamte hatten bemerkt, dass die Überwachungskamera in der Spezialzelle, in der ein 37-jähriger Marokkaner untergebracht war, kein Bild mehr zeigte.

Sie öffneten die Tür des verqualmten Haftraumes und zerrten den Schubhäftling heraus. Vier Beamte erlitten bei der Rettungsaktion eine Rauchgasvergiftung. Wir hatten berichtet:

Vorige Woche musste sich der Marokkaner wegen schwerer Sachbeschädigung und fahrlässiger Körperverletzung vor Gericht verantworten.

Der Mann hatte sich erst drei Tage lang in Österreich befunden. Er war in Graz aufgegriffen worden und als Schubhäftling am 9. November im Polizeianhaltezentrum Eisenstadt untergebracht worden.

Der Marokkaner war unzufrieden, er wollte nach Wien verlegt worden.

Um auf seine Situation aufmerksam zu machen, versuchte er, sich im Haftraum aufzuhängen, berührte aber mit den Füßen noch den Boden.

Daraufhin wurde er in eine speziell ausgepolsterte Zelle verlegt, in der er sich nicht verletzen konnte.

Dass der Mann ein Feuerzeug mit in die Einzelzelle schmuggelte, war niemandem aufgefallen.

Es gelang dem Marokkaner, die Wände und eine in der Zelle befindliche Zelle in Brand zu setzen.

„Ich war nicht bei mir“, sagte der Angeklagte vor Gericht.

„Mittlerweile wurde der Haftraum komplett ausgeräumt, das war sehr aufwändig“, berichtete ein Polizist. Für die Sanierungsarbeiten fielen bislang 13.000 Euro an.

Der Marokkaner wurde zu 15 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, davon vier Monate unbedingt. An die verletzten Polizisten muss er 550 Euro Schmerzensgeld bezahlen. Er nahm das Urteil an.

