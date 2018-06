Bei herrlichem Kaiserwetter gingen am vergangenen Samstag die Feuerwehrjugendwettkämpfe und die Feuerwehrwettkämpfe der Aktiven über die Bühne. Und das mit der Besonderheit, dass einige stolze Väter, selbst Feuerwehrmänner, ihre Söhne anfeuerten.

So auch Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter und Oslips Kommandant Harald Nakovich. Der elfjährige Peter nahm an den Wettkämpfen in Hornstein teil. Dass der Vater täglich im Feuerwehrhaus vorbeischaut, hat natürlich auf die Kinder abgefärbt.

„Mein Jüngster kennt mich nicht anders als als Feuerwehrmann“

„Alle drei Kinder sind von der Feuerwehr begeistert. Sie sind damit aufgewachsen. Mein Jüngster kennt mich nicht anders, als als Feuerwehrmann“, so Nakovich. Auch seine 14-jährige Tochter ist bei der Feuerwehr dabei.

Stolz. Gerald Klemenschitz mit seinem Sohn Florian. | BVZ

Ohne Zwang und ohne viel Zutun hat es Florian Klemenschitz – er ist der Sohn des designierten Bezirksfeuerwehrkommandanten Gerald Klemenschitz aus St. Margarethen – zur Feuerwehr sowie zu den Wettkämpfen gebracht.

„Florian ist bei der Feuerwehr groß geworden. Er kennt mich nicht anders“, erzählt auch Gerald Klemenschitz sichtlich stolz, denn in seiner Familie war er der Erste, der bei der Feuerwehr aktiv ist.

Und wie sieht er den Erfolg des zehnjährigen Florian? „Die einzige Angst, die Florian hatte, war, dass er mich enttäuscht. Und das völlig unbegründet“, fügt Klemenschitz an.

Im Team. Michael und Hermann Nährer traten gemeinsam an. | BVZ

Ein ganz besonderes Erlebnis hatte Hermann Nährer von der Feuerwehr St. Georgen. Gemeinsam mit seinem Sohn hat er bei den Wettkämpfen in einer Gruppe teilgenommen.

„Nachdem die Gruppe nicht vollzählig war, bin ich als Kommandant eingesprungen. Michael ist mit seinen 20 Jahren aktiv dabei“, freut sich Hermann Nährer über das gemeinsame Antreten. Und es erfüllt ihn mit Stolz, so wie auch Harald Nakovich und Gerald Klemenschitz.

Fix ist: Das Engagement der Väter für die Freiwilligkeit und die Feuerwehr hat sich auf die Kinder übertragen.