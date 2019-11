Vor mittlerweile 15 Jahren wurde ein einzigartiges Projekt in der Volksschule gestartet: Schüler aller vier Klassen beschäftigen sich mit Briefmarken. Ins Leben gerufen wurde dieses Projekt von Johann Schleischitz, selbst passionierter Philatelist.

Vier Mal im Schuljahr kommt der Briefmarkensammler in die Schule und gestaltet in Doppelstunden die Beschäftigung mit den Briefmarken. „2004 wurde das Jahr der burgenländischen Volkskulturen ausgerufen. Jede Schule sollte ihren Beitrag leisten. Ich bin zur damaligen Direktorin, Karin Vukman-Artner, gegangen und habe ihr mein Projekt vorgestellt“, erzählt Johann Schleischitz von den Anfängen, die von manchen skeptisch beobachtet wurden.

Dass sich daraus ein Erfolgsprojekt über Jahre entwickelt, wusste damals niemand. „Wir haben an Ausstellungen in Bangkok oder momentan in Luxemburg teilgenommen“, so Schleischitz.