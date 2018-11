Im Bezirk Oberpullendorf gibt es das Projekt „Nachbarschaftshilfe Plus“ seit rund vier Jahren. 2019 wird es das vom Land Burgenland mitfinanzierte, überparteiliche Sozialprojekt auch im Bezirk Eisenstadt geben.

In den Gemeinden Hornstein und Müllendorf werden dann gratis Fahr- und Begleitdienste zum Einkauf oder zum Arzt, gemeinsames Spazierengehen sowie Besuchsdienste zum Kartenspielen, Plaudern und Handarbeiten angeboten.

„Es ist notwendig, unserer älteren Generation eine Stütze im täglichen Leben bereitzustellen. Unsere Senioren fühlen sich in ihrem eigenen Zuhause sehr wohl, sie wollen in der Gemeinde bleiben und oft nicht in einem Altenwohnheim wohnen“, ist Hornsteins Bürgermeister Christoph Wolf (ÖVP) überzeugt.

Projekt soll Integration älterer Bürger fördern

„Das Projekt soll als Ergänzung zu den Pflege- und Betreuungsdiensten stundenweise oder nach Bedarf für einfache Tätigkeiten genutzt werden, wenn das familiäre Umfeld nicht besteht“, so Wolf.

Für Müllendorfs Bürgermeister Werner Huf (SPÖ) ist es wiederum wichtig, „dass der soziale Zusammenhalt über Generationen hinweg auch in Zukunft bestehen bleibt. Das Projekt Nachbarschaftshilfe Plus trägt dazu bei, auf die Menschen im nächsten Umkreis zuzugehen und auf freundliche, einfühlsame, hilfsbereite Weise aufeinander zu achten. Das fördert die zwischenmenschliche Kommunikation, den Zusammenhalt sowie die Integration und Inklusion von Bürgern, die gerade im fortgeschrittenen Alter Unterstützung bei der Bewältigung ihres Alltags benötigen.“

Koordiniert werden die nachbarschaftlichen Fahr- und Begleitdienste von angestellten Büromitarbeiterinnen, ausgeführt werden sie von Ehrenamtlichen. In beiden Gemeinden haben sich bereits die ersten Helfer gefunden, die nun entsprechend geschult werden.