Fritz Miedler: „Zuagroasta“ Kunstförderer

Der Hornsteiner Künstler Fritz Miedler ist aus dem Kulturleben der Hornsteiner Gemeinde nicht mehr wegzudenken. Der Maler und Fotograf gründete im Jahr 1985 eine Künstlergruppe, die bis heute besteht. Die seit 1987 bestehenden „Malertage“ erfreuen sich nicht nur großer Beliebtheit, sondern wurden mittlerweile ebenfalls zur Tradition.

„Mit jeder Faser“ seines Körpers genoss Miedler das Landleben. Foto: BVZ

Zu Jahresbeginn (8. Jänner) feierte der Hornsteiner seinen 80. Geburtstag. Zu diesem Jubiläum lässt er vergangene Jahrzehnte Revue passieren und präsentiert sein erstes eigenes Buch. „Wenn man ein Talent hat, muss man dafür dankbar sein und muss diese Gabe hegen und pflegen, sonst geht sie irgendwann verloren“, beginnt Miedler zu erzählen. Und genau das machte auch der Künstler.

Der Hornsteiner malt seitdem er sich zurückerinnern kann. Beim Malen versank er immer in seiner eigenen Welt – das faszinierte ihn schon immer. Bereits während seiner Schulzeit ging der Bub auf Vernissagen und besuchte Ausstellungen.

Im Jahr 1982 verlagerte Miedler seinen Lebensmittelpunkt von Wien nach Hornstein. „Was soll ich sagen, es zog mich einfach mit jeder Faser meines Körpers aufs Land. Der Kauf eines alten Streckhofes in Hornstein war eine Entscheidung, die meinem Leben eine große Wende brachte“, erklärt der Maler.

Von Beginn an fühlte sich Miedler in Hornstein pudelwohl. „Ich lernte gute Nachbarschaft schätzen und lieben, für einen Städter ist das auch etwas Neues“, fährt der Künstler fort. Während er jede freie Minute daran arbeitete, aus einer „alten Bude“ ein wohnliches Zuhause zu schaffen, freundete er sich mit dem damaligen Schuldirektor Johann Probst an, der ihn sogleich anstiftete, einen „Malkurs“ auf Gemeindebasis in der „Alten Schule“ zu beginnen.

Malgruppe auch nach 20 Jahren noch sehr aktiv

Der Künstler hatte von Anfang an regen Zuspruch, sodass es nicht verwunderlich ist, dass die Malgruppe nach wie vor existiert. Derzeit umfasst sie insgesamt 20 Mitglieder, von denen durchschnittlich acht bis zehn Personen pro Malabend teilnehmen. Gingen zu Beginn die Abende eher schulmäßig vonstatten, so wird heute frei gearbeitet und Miedler macht nur Vorschläge, wenn er glaubt, dass sie zur Verbesserung der Arbeiten beitragen. Die inzwischen schon legendären Malertage fanden von 1987 bis 2018 statt, jeweils von Fronleichnam an vier Tage bis zum Sonntag. „Viele junge Teilnehmer kamen mit wenig Geld ins Burgenland. Für die hatten wir ein Matratzenlager im Pfarrheim bereitgestellt“, erinnert sich Miedler zurück. Vorzugsweise arbeitete die Gruppe im Freien und machte die Umgebung unsicher.

Damit nicht genug, seit 1984 organisiert Miedler auch die jährlichen Ausstellungen für die Hornsteiner Künstler und seit 2003 für die Hornsteiner Hobbyfotografen. Des Weiteren besteht ein großer Teil der Tätigkeit von Fritz Miedler in der Weitergabe und Vermittlung seiner im Laufe der Jahre gesammelten Erfahrungen. Das geschieht durch Seminare, welche der 80-Jährige regelmäßig veranstaltet.

Aus Einfachem kann Spektakuläres entstehen

Früher sowie heute möchte sich Mieler seine Maltechniken betreffend nicht festlegen. Alle Zeichentechniken, Feder, Kohle, Bleistift, Aquarell, Acryl und zuletzt Ölpastellstifte sind bei dem Künstler in reger Verwendung. Die jeweilige Technik solle sich danach richten, was das Motiv verlangt. Bei vielen Motiven des Malers geht es um eher einfache, unspektakuläre Situationen, die er allerdings zu etwas Spektakulärem, etwas Großem machen möchte. Seit einigen Jahren hat sich der Schwerpunkt der Arbeiten des Künstlers auf die Akt-Darstellung verlagert.

Zu Ehren des 80. Geburtstages von Fritz Miedler werden seit 2. Februar 50 Werke des Künstlers im Rathaus in Eisenstadt ausgestellt. Auch ein Buch über das Lebenswerk des Hornsteiners soll rechtzeitig zur geplanten Ausstellung erscheinen. „Das Buch war anfangs eher als Fotobuch für einen kleinen Freundeskreis gedacht. Dank der sehr zeitaufwendigen Hilfe von meinem Freund Rudi Nowak wurde daraus ein umfangreicheres Werk mit Hardcover und Fadenheftung“ erklärt der 80-Jährige. Das Buch dient als Erinnerung für sein bisheriges Leben. „Mit 80 Jahren denkt man doch mehr zurück als voraus. Für die Zukunft wünsche ich mir Gesundheit für meine Familie und für mich noch viele Musenküsse. So wie bisher sollte auch immer eine Idee im Kopf herumschwirren und der Umsetzung warten“, so Miedler.

