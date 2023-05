Ibiza Sunset in Eisenstadt

„Internationale Djs in einem wunderbaren Ambiente, das zum Burgenland passt“, umschreiben die Organisatoren Claudio, David und Matthias das Ibiza Sunset. So heißt die Veranstaltung, die am 26. Mai ab 16 Uhr in der Wiener Straße in Kleinhöflein (Tennisplatz) über die Bühne gehen wird. „Inmitten der Weingärten Kleinhöfleins wird ein Event geboten, das es so noch nicht in der burgenländischen Landeshauptstadt gab“, führt das Veranstalterteam fort. Für Top-Unterhaltung sorgen die bekannten Djs Petrik und Seva.

Aber nicht nur Musik wird an diesem Abend bzw. in dieser Nacht geboten, auch heimische Köstlichkeiten und regionaler Spitzenwein stehen auf der Karte der Veranstaltung. „Wir wollen gemeinsam den Alltag hinter uns lassen, einfach genießen, wie man es von der Partyinsel in Ibiza kennt. Und das alles mit einem Touch Heimatgefühl im Weingarten.“

