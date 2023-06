1. Hrvatska Fešta der Volksparteien Burgenland

Die ÖVP Draßburg, ÖVP Antau, Volkspartei Klingenbach, Volkspartei Siegendorf, Wulkaprodersdorf und ÖVP Zagersdorf feierten das 1. Hrvatska Fešta am vergangenen Freitag. Im Gasthaus Gregorits in Klingenbach konnten sich die Veranstalter über zahlreiche Gäste freuen, welche durch Livemusik von Tamburaski sastav Koprive bis spät in die Nacht unterhalten wurden.

