Von „Problem-Hunden“ und problematischen Hundehaltern

Der Traum vom eigenen Hund ist scheinbar oft nicht gründlich durchdacht. Beim Tierschutzhaus Sonnenhof in Eisenstadt warten Dutzende Hunde auf ein neues Zuhause. Auffällig dabei: Hunderassen, die oft als „Kampfhunde“ bezeichnet werden, sind im Tierheim des Vereins Landestierschutz Burgenland überrepräsentiert. Sind Rottweiler, American Staffordshire Terrier (Amstaf) und Pitbull wirklich so gefährlich?

Tierschutz-Ombudsfrau Gabriele Velich mit ihren beiden Riesenschnauzern. Foto: zVg Velich

In internationalen Statistiken über Bisse gegen Menschen scheinen Amstaf - die hier stellvertretend für andere in Misskredit gefallene Hunderassen herhalten müssen - so gut wie gar nicht auf, erklärt Gabriele Velich, Tierärztin und Tierschutzombudsfrau des Landes. Generell sei es ein Irrglaube, das einige Hunderassen ein höheres Aggressionspotenzial aufweisen würden als andere: „Es gibt auch Cocker Spaniel, Dackel und Pudel die sich Menschen gegenüber aggressiv verhalten.“ Die Auswirkungen eines Amstaf-Bisses seien nur wesentlich dramatischer als bei kleineren Hunden, weshalb es hier zu einer schiefen Wahrnehmung kommen kann.

Der Hund als Ersatz für Pfefferspray?

Wolfgang Böck, Geschäftsführer des Landestierschutzhauses Sonnenhof. Foto: Verein Landestierschutz Burgenland

Die Verantwortung für Fälle wie jenen in Oberösterreich trage immer die Hundehalter, „ein Hund kann nicht die Verantwortung selbst übernehmen.“ Wenn ein Hund zum Beißen neigt, sollte der Beißkorb eben auch dort getragen werden, wo es nicht verpflichtend ist, mahnt Velich. Und: „Hinter fast jedem ,Problem-Hund‘ steht in der Regel ein überforderter Halter.“

„Solche Hunde gehören nur in fachkundige Hände“, geht Wolfgang Böck, Leiter des Landestierschutzhaus Sonnenhof, mit der Tierschutz-Ombudsfrau d'accord. Leider würden sich aber oft die falschen Menschen für einschlägige Hunderassen entscheiden, sind sich die Experten auch hier einig.

„Ein gewisses Klientel“ neige dazu, sich solche als „gefährlich“ geltenden Hunde quasi als Statussymbol zu nehmen. „Modehunde“, nennt Velich das. Was dabei oft nicht bedacht wird: „Gerade diese sogenannten Kampfhunde sind extrem menschenbezogen, wollen am liebsten ständig neben ihrem Halter sein und brauchen natürlich Beschäftigung.“ Das würden viele beim offenbar zu undurchdachten Hundekauf nicht bedenken - und schließlich führt der Weg die Tiere oft zu Wolfgang Böck in den Sonnenhof.

Besonders problematisch sind jene Fälle, in denen die Hunde bewusst „scharf“ gemacht werden, also zum Beißen erzogen werden. Fälle von aggressiven „Listenhunden“ seien einerseits immer auf Menschen zurückzuführen, andererseits die krasse Ausnahme. Das Bild, dass jeder „Kampfhund“ im Tierheim problematisch oder gar aggressiv sei, stimme nicht mit der Realität überein.

Im Zusammenhang mit dem „Scharfmachen“ wurden zuletzt auch Stimmen nach einem Verbot der Schutzhundeausbildung laut - etwa auch vom Grünen-Landtagsabgeordneten Wolfgang Spitzmüller. Velich widerspricht hier, Verbote hätten noch selten zur Abschaffung eines Problems geführt: „Hunde werden nicht in Kursen, sondern im Hinterhof ,scharf' gemacht.“ Wichtiger wäre es, Ausbildungsplätze für Hunde auf Kompetenz und Sorgfältigkeit zu überprüfen.

Keine Hundekauf ohne Vorwissen

Konkrete Lösungsvorschläge will Böck nicht bringen, das überlasse er dem Gesetzgeber. Aus dem Büro des Landeshauptmanns hieß es dazu zuletzt, dass man die Rechtslage evaluiere und eventuellen Verbesserungsbedarf prüfe.

Im Tierschutzhaus Sonnenhof in Eisenstadt sind Amstafs und andere Hunderassen, die als "Kampfhunde" gelten, keine Seltenheit. Und nicht aggressiver als andere Hunde. Foto: Verein Landestierschutz Burgenland

Sehr wohl konkrete Besserungsvorschläge kommen von der Tierschutz-Ombudsfrau des Landes. Velich appelliert für einen verpflichtenden „Sachkundenachweis“ vor der Anschaffung eines Hundes und eine Ausbildungspflicht – für alle Hunde, egal ob Amstaf oder Chihuahua. Diese Ausbildung solle etwa den Besuch einer Hundeschule im Ausmaß eines halben Jahres mit einer abschließenden Alltagstauglichkeitsprüfung oder Begleithundeprüfung umfassen.

Denn für die Entscheidung, sich einen Hund zu kaufen, brauche es Vorwissen: „Ist der Charakter der Hunderasse für mich geeignet, verträgt sich mein Hund mit Kindern oder Katzen, wie viel kostet ein Hund monatlich - und vieles mehr gilt es zu bedenken.“ Allein damit könnten viele Übel vermieden werden, ist Velich überzeugt.

Rassenspezifische Listen dagegen seien der falsche Ansatz, darin sind sich beide Tierschützer einig. Und die Vermittlung der vielen „Listenhunde“ in den Tierheimen würde dadurch noch zusätzlich erschwert, warnt Böck.