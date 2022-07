Ab Herbst 2022: Eine Kinderkrippe für Kleinhöflein

Werbung

Derzeit werden in Eisenstadt 710 Kinder in den drei Volksschulen, der Sonderschule und der Mittelschule auch an Nachmittagen betreut. Nun soll ein neues Angebot in Kleinhöflein dazukommen.

„Schon seit einiger Zeit zeigt sich Bedarf an Kinderkrippenplätzen in Kleinhöflein. Darauf haben wir reagiert und werden im Kindergarten Kleinhöflein eine Kinderkrippen-gruppe einrichten“, verkündete Bürgermeister Thomas Steiner der BVZ bei einer Besichtigung des zukünftigen Gruppenraumes, der im Kindergarten Kleinhöflein entstehen wird.

Es liegt bereits ein Entwicklungskonzept vor: Die alterserweiterte Gruppe wird in eine Kinderkrippengruppe umgewandelt, in der Kinder ab dem 1. Geburtstag betreut werden. Bis zu 15 Kinder können in dieser Gruppe betreut werden, pädagogisches Personal ist bereits vorhanden.

Demnächst ist Baustart, Ende August sollen die Umbauarbeiten fertig sein und im September können die ersten Kinder bereits betreut werden. Die Kosten für den Umbau belaufen sich auf 150.000 Euro.

