Der Pensionist war am Nachmittag mit seinem Elektromobil von Zuhause weggefahren und abends nicht mehr zurückgekehrt. Er wurde nach zwei Stunden wohlauf in einem Waldstück gefunden, wie die Feuerwehr Mörbisch am Dienstag berichtete.

Die Einsatzkräfte wurden kurz nach 20.00 Uhr alarmiert, nachdem Angehörige den Burgenländer vermisst gemeldet hatten. Die Feuerwehr, die Suchhundestaffel der Rettungshundebrigade, der Samariterbund, das Rote Kreuz, das Bundesheer und die Polizei mit einem Hubschrauber mit Wärmebildkamera machten sich auf die Suche nach dem Vermissten.

Der Mann konnte schließlich in einem abgelegenen Waldstück nahe Mörbisch geortet werden. Er war auf dem unwegsamen Gelände mit seinem Elektromobil steckengeblieben. Er blieb unverletzt.