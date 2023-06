2Rad Club Rust: Entschleunigender Oldtimer-Treff am Neusiedler See

Wer bei einem Zweirad-Treffen an Rennmaschinen, schwere Chopper-Bikes und heulende Motoren jenseits der 10.000 Touren erwartet, täuscht sich: Der 2Rad Club Rust versteht sich als Oldtimer-Verein für Mopeds und Motorräder, cruisen statt rassen ist hier die Devise. Nach dem Erfolg im Vorjahr war die war die Schmiedn-Wiese an der Seepromenade auch heuer gut besucht. Die Besucher nahmen dabei durchaus längere Anfahrtszeiten in Kauf - vor allem mit den alten Puch Mofas muss man bei gemütlichem Top Speed von teilweise nur 30 km/h schon geduldig sein.

Natürlich wurde auch fleißig gefachsimpelt über Zweitakter, Weißwandreifen und Zigarrenauspuffanlagen. Schon während der Feier standen für die Gäste natürlich auch kleine Ausfahrten am Programm, immerhin wollen die Oldtimer-Bikes auch ausgeführt werden. Beschleunigung und Entschleunigung sind dabei keine Widersprüche und gehen oft sogar Hand in Hand.

