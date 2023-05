„Frauen in die Technik!“ - HTL Eisenstadt wirbt um Schülerinnen

Die Zahl der Frauen in technischen Berufen steigt, auch in der Ausbildung macht sich diese Entwicklung bemerkbar. Die HTL Eisenstadt freut sich über immer mehr Schülerinnen und will diesen Trend auch fortsetzen. Dazu fand ein Informationstag in der Landeshauptstadt statt, bei dem auch die Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf und Landesrätin Daniela Winkler vorbeischauten.

„Es ist eine bestimmende Phase, für angehende Erwachsene, die Weichen für die Zukunft zu stellen und sich für einen bestimmen Weg zu entscheiden“, so Landesrätin Winkler bei ihrem Besuch. „Damit diese Entscheidung leichter fällt, in welche Richtung die Reise gehen soll, brauchen junge Menschen Informationen über die Möglichkeiten und Chancen, die ihnen offenstehen. Das wichtigste für eine solche Entscheidung ist das persönliche Interesse für eine Sache.“

Dazu beitragen soll auch die Initiative „FIT goes Burgenland“. Dabei können sich Interessierte mit Erfahrenen austauschen und sich aus erster Hand informieren. „Das kann Inspiration und Ermutigung zugleich sein. Frauen in der Technik hatte in der Gesellschaft lange einen exotischen Beigeschmack. Aber dieses Muster wurde in den letzten Jahren neu gezeichnet. Technische Berufe sind längst keine Männerdomäne mehr.“

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.